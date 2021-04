SpaceX, il lancio della navetta Crew Dragon. A bordo il primo astronauta europeo su un volo spaziale commerciale – Il video

Proseguono le esplorazioni nello spazio per la SpaceX di Elon Musk. Oggi, 23 aprile, è stata lanciata verso la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) la navetta Crew Dragon con a bordo 4 persone. L’operazione è avvenuta per conto della Nasa ed è stata portata a termine con l’ausilio di un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Nell’equipaggio della missione anche il primo europeo a partecipare a un volo spaziale commerciale: si tratta del francese Thomas Pesquet, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea. Insieme a lui, al comando della navetta, Robert Shanke Kimbrough della Nasa, la pilota Megan McArthur e Akihiko Hoshide dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa.

Video: Twitter/@Nasa

