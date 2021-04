Tennis, Matteo Berrettini batte Karatsev e vince il Serbia Open: per il 25enne è il quarto titolo in carriera

Quarto titolo in carriera per Matteo Berrettini che trionfa sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center di Belgrado e vince il Serbia Open, torneo Atp 250. Il tennista romano ha battuto in tre set il russo Aslan Karatsev (numero 28 del ranking) con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 in 2 ore e 30 minuti di gioco. Il venticinquenne, 1 metro e 96 per 95 chili, numero 10 della classifica ATP, vince il suo quarto titolo a distanza di quasi due anni dall’ultimo conquistato a Stoccarda. Solo due mesi fa l’infortunio subito a Melbourne, un episodio che ha certamente minato il buon inizio di stagione che stava sperimentando. Ma con la performance di oggi si porta a casa il Serbia Open, torneo ATP 250 con un montepremi di 650.000 euro.

