Coronavirus, in Lombardia scende ancora il numero dei decessi: sono 31 (ieri 39). Calano i ricoveri ordinari

Il bollettino del 26 aprile

Sono 31 le vittime registrate in Lombardia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 39 di ieri. Il totale dei decessi ha così raggiunto quota 32.688. Il numero di nuovi contagi da Coronavirus è invece di 872, ieri 1.967. Il dato arriva a fronte di 16.993 tamponi analizzati, ieri 38.982. A livello ospedalieri, sono 4.425 le persone complessivamente ricoverate. Di queste, 3.824 si trovano in area non critica (ieri 3.886) e 602 in terapia intensiva (ieri 610). Sono invece 12 i nuovi ingressi in unità intensive, ieri 11. Sale invece a 720.637 il totale delle persone guarite e/o dimesse.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+336) di cui +125 a Milano città

(+336) di cui +125 a Brescia (+107)

(+107) Varese (+21)

(+21) Bergamo (+106)

(+106) Monza e Brianza (+98)

(+98) Como (+64)

(+64) Mantova (+20)

(+20) Pavia (+32)

(+32) Cremona (+30)

(+30) Lecco (+22)

(+22) Sondrio (+4)

(+4) Lodi (+5)

