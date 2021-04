Coronavirus, in Lombardia 47 decessi in 24 ore. Sono 35 i nuovi ricoveri in terapia intensiva (ieri 31)

Il bollettino del 28 aprile

Sono 35 gli ingressi giornalieri per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia. Un dato in aumento rispetto a quello segnalato dal bollettino regionale di ieri 27 aprile, quando erano stati 31. Il totale di ospedalizzati in area critica è di 575, -7 unità rispetto ai 582 di ieri. Sul fronte dei decessi si registra un calo: 47 morti nelle ultime 24 ore contro i 54 di ieri. Per un totale di vittime da inizio monitoraggio pari a 32.789. Scende la curva dei ricoveri ordinari: oggi sono 3.707 contro i 3.819 di ieri. Il monitoraggio giornaliero segnala un aumento dei nuovi positivi: 2.442 nuovi positivi (ieri 1.369) a fronte di 56.993 nuovi tamponi effettuati (ieri 35.798). Il numero totale dei dimessi e dei guariti è pari a 711.276 mentre il tasso di positività subisce un incremento: oggi 4,2% (3,8% ieri).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+504) di cui +201 a Milano città

(+504) di cui +201 a Brescia (+279)

(+279) Varese (+585)

(+585) Bergamo (+149)

(+149) Monza e Brianza (+172)

(+172) Como (+250)

(+250) Mantova (+141)

(+141) Pavia (+117)

(+117) Cremona (+75)

(+75) Lecco (+44)

(+44) Sondrio (+40)

(+40) Lodi (+43)

Leggi anche: