Coronavirus, in Lombardia 23 decessi. Stabili gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 2 maggio

Sono 17 gli ingressi giornalieri per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia. Un dato pressoché stabile, con l’ aumento di un’unità rispetto ai 16 registrati dal monitoraggio di ieri 1° maggio. Per un totale di ricoverati in area critica pari a 542, (ieri 536). Sul fronte dei ricoveri ordinari si segnala una diminuzione: sono 3.290 gli ospedalizzati nelle ultime 24 ore contro i 3.403 di ieri. Il bollettino regionale di oggi, 1° maggio, registra un numero di decessi pari a 23. In calo rispetto ai 52 di ieri, 41 di due giorni fa. Il totale delle vittime da inizio pandemia è attualmente a quota 32.945. Sono 1.287 i nuovi positivi registrati nell’ultima giornata, (2.139 ieri) a fronte di 30.249 nuovi tamponi effettuati (59.144 ieri). Tornano a salire a salire gli attualmente positivi: sono 52.286 contro i 51.623 del monitoraggio precedente.

Leggi anche: