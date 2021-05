Coronavirus, in Lombardia 52 decessi in 24 ore. Stabili gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 1° maggio

Ancora in cima alla classifica nazionale per numero di casi giornalieri, la Lombardia registra oggi 2.139 nuovi positivi al Coronavirus. In calo rispetto ai 2.214 di ieri. Rimane invariata la pressione sanitaria con un numero di ingressi giornalieri identico a quello segnalato dal precedente monitoraggio: 16. Il totale dei ricoverati in area critica invece diminuisce: 536 gli ospedalizzati (ieri 550). Anche sul fronte dei ricoveri ordinari la curva subisce una diminuzione: 3.403 contro 3.495 di ieri. Nelle ultime 24 ore si segnalano 52 vittime, totali dall’inizio del monitoraggio. Un dato in aumento rispetto ai 41 decessi attestati dal monitoraggio di ieri, 30 aprile. Sono 59.144 i nuovi tamponi effettuati, (53.645 ieri, 51.253 due giorni fa) per un totale di test eseguiti da inizio pandemia pari a 58.957.954. Scendono gli attualmente positivi: 51.623 contro i 52.485 di ieri.

