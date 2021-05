Inter, più di 15mila tifosi in Piazza Duomo per lo scudetto. Polemiche per gli assembramenti: «Dove sono i controlli?» – Il video

Migliaia di tifosi dell’Inter hanno invaso Piazza Duomo a Milano per festeggiare il 19° scudetto. Nel giro di poco tempo le immagini di gioia dei supporter nerazzurri hanno innescato polemiche per gli assembramenti. Più di 15mila le persone in piazza a partire da metà pomeriggio. «La gioia dei tifosi interisti è più che comprensibile» ha scritto su Facebook il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, «mi chiedo però perché in Darsena o in Brera sia necessario transennare le vie per evitare assembramenti e veicolare i flussi di persone e in piazza del Duomo possano riversarsi in migliaia in modo incontrollato».

La stessa società nerazzurra aveva invitato alla responsabilità: «Ora è il momento della festa di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!». Decine di supporter nerazzurri sono anche saliti sul monumento a Vittorio Emanuele II, al centro della piazza. «Bar e ristoranti non possono aprire i loro locali, pur garantendo distanziamento e sanificazione» ha continuato Barbieri, «ma gli viene concesso il solo utilizzo dello spazio esterno. Parchi e piazze, invece, possono riempirsi in modo incontrollato e senza alcuna precauzione sanitaria. Le regole devono essere fatte rispettare. Da tutti e per tutti».

