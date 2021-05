Dopo 27 anni di matrimonio Bill Gates e Melinda French si lasciano: «Non possiamo più crescere come coppia»

L’annuncio arriva su Twitter. Un comunicato di poche righe, diffuso attraverso una foto. Bill Gates e Melinda French si lasciano, dopo un matrimonio durata 27 anni. I due si sono sposati nel gennaio del 1994. Dal 2000 hanno lanciato la Fondazione Bill & Melinda Gates, un’organizzazione umanitaria che si è dedicata a diverse cause, prima di tutto la cura dell’Aids in Africa. Da quando Bill Gates nel 2008 ha lasciato il ruolo di amministratore delegato di Microsoft, questa fondazione è diventata la sua principale attività. Nel 2018 la dotazione questa organizzazione umanitaria è stata stimata attorno ai 50,7 miliardi di dollari. Nel 2020 la Fondazione Bill & Melinda Gates risultava essere uno dei principali finanziatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Nello specifico se gli Stati Uniti erano il primo contribuente dell’Oms con 893 milioni di dollari, la fondazione del fondatore di Microsoft arrivava subito dopo con 600 milioni di dollari, circa il 10% dei fondi totali.

Nel comunicato si specifica che i due continueranno a lavorare insieme per i progetti della fondazione: «Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso chiudere nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di avere una vita sana e produttiva. Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare questa nuova vita».

