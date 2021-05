Fedez sul video di Grillo: «Ha detto cose terribili e aberranti, non esiste giustificazione»

«Grillo ha detto cose terribili e aberranti, non esiste giustificazione». A dirlo è Fedez, commentando le esternazioni del fondatore del M5s Beppe Grillo nel video-sfogo di difesa del figlio Ciro Grillo, coinvolto in un’inchiesta per violenza sessuale di gruppo. Fedez, al centro delle polemiche nate dal discorso a favore del Ddl Zan sul palco del Concertone del 1 Maggio, risponde così alla giornalista Alessandra Bocchi che gli aveva chiesto un commento sul caso. E chiede: «Ma esiste una lista di temi a cui devo dare una risposta prima di esprimere una mia opinione?». Fedez, dopo aver spiegato la propria posizione sulla questione, ribatte: «Mi spieghi, ora che le ho chiarito il punto su Grillo, ho ottenuto il permesso di parlare di altro? Funziona così?».

