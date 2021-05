«Fedez? O si scusa o mai più da noi». La Rai pronta alla linea dura, in attesa della vigilanza

Senza ammissione di colpa, Fedez non potrà rimettere piede in Rai. Sarebbe questa, secondo il Messaggero, la posizione di viale Mazzini all’indomani della controversia con i rapper. L’artista, dopo essersi esibito sul palco del concerto del primo maggio, ha diffuso sui suoi social alcune parti di una telefonata avvenuta con la vicedirettrice di Rai 3 Ilaria Capitani, accusandola di aver tentato di censurarlo. Il quotidiano afferma che la linea in Rai è molto semplice: «mai più Fedez in video, finché non si chiarisce la vicenda primo maggio (ovvero lui ammette di aver sbagliato) e non si decide se fargli causa o no». Nella vicenda era intervenuto con un commento ufficiale anche il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, che ha definito le dichiarazioni di Fedez «gravi, infamanti e infondate». Di Mare sarà in vigilanza Rai domani, mercoledì 5 maggio.

Fedez non fa passi indietro

Dal canto suo, però, l’artista sembra essere irremovibile. Nelle sue story su Instagram più recenti è tornato sulla vicenda pubblicando la foto dei like al suo discorso: «Per quasi 2 milioni di persone non era inopportuno», ha scritto, riferendosi all’espressione utilizzata da Capitani in relazione al contesto del suo intervento.

Immagine di copertina: Ansa

