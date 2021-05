Oggi il cambio dei colori, da lunedì niente zone rosse: Puglia verso il giallo, in bilico il Veneto. Tre regioni in arancione

Rosso addio. Si attende per oggi, venerdì 7 maggio, il consueto monitoraggio della cabina di regia sulle regioni, che stabilirà quale colorazione assumeranno i vari territori per i prossimi 7 o 15 giorni. Dalle previsioni basate sui dati raccolti dall’Iss in merito alla pandemia di Coronavirus – come quelli dell’indice Rt, delle ospedalizzazioni e dei vaccini – l’Italia parrebbe pronta a tingersi quasi tutta di giallo. Le uniche regioni che dovrebbero essere in arancione saranno la Sardegna, la Sicilia e la Valle d’Aosta, quest’ultima unica a restare in rosso. Gli indici in miglioramento fanno sperare invece Calabria, Puglia e Basilicata, che probabilmente dal 10 maggio diventeranno anche loro gialle. Confermate nella fascia più bassa di rischio tutte le altre regioni. Eccezion fatta per il Veneto, che potrebbe andare incontro a un peggioramento.

Veneto in bilico

Non c’è particolare pressione sugli ospedali (la terapia intensiva è al 15%), ma il dato sui positivi mette a rischio la permanenza del Veneto tra le aree con misure meno restrittive. Un lieve aumento dei casi positivi alla Covid-19 ha fatto alzare a 0,95 l’indice Rt e l’indice di incidenza sulla popolazione è di 97 su 100.000 abitanti. Più probabile, comunque, che si riconfermi, almeno per una settimana, in zona gialla.

