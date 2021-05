Monitoraggio Iss, ancora in aumento l’indice Rt nazionale: ora a 0,89. Nessuna regione a rischio alto, Calabria in peggioramento

Si abbassa invece rispetto all’ultima settimana l’incidenza dei casi per 100 mila abitanti

Mentre la mappa delle regioni tende a colorarsi sempre più di giallo, con nuovi ingressi previsti a partire da lunedì 10 maggio, il monitoraggio dell’Iss sull’andamento della pandemia di Coronavirus registra un nuovo aumento dell’Indice Rt nazionale. Secondo l’analisi settimanale dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero, l’indice di diffusione del virus è passato da 0,85 della scorsa settimana a 0,89. In discesa invece l’incidenza dei contagi che passa a 127 casi su 100 mila abitanti, rispetto a 146 rilevato sette giorni prima. Il miglioramento generale è confermato poi dall’assenza di regioni a rischio alto, per la seconda settimana di fila. Restano comunque sei a rischio moderato, con la Calabria considerata a rischio più alto nelle prossime settimane. Tutte le altre regioni sono invece a rischio basso, tranne il Molise e la provincia autonoma di Bolzano che mantengono un Rt puntuale maggiore di uno, ma con un valore minimo inferiore a quella soglia.

L’occupazione negli ospedali

Il monitoraggio evidenzia anche come sia sceso il numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. Al momento ce ne sono solo 5, contro le 8 della settimana precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sceso sotto la soglia critica e si attesta al 27%. Il numero di persone ricoverate passa dai 2.748 del 27/04/2021 ai 2.423 del 04/05/2021. Scende ancora anche il tasso di occupazione nelle aree mediche (29%).

