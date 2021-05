I frammenti del razzo cinese sono in viaggio verso l’Italia. Dieci regioni allertate dalla Protezione Civile

Changzheng 5, o se preferite Lunga Marcia 5B. È questo il nome del razzo spaziale cinese che è sotto stretta osservazione della Protezione Civile italiana. Originariamente questo razzo doveva essere semplicemente un vettore. Lanciato il 29 aprile, il suo compito era quello di portare in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese Tianhe-1. Dopo il trasporto avrebbe dovuto semplicemente allontanarsi dall’orbita terrestre. Così non è stato. Il razzo non è riuscito a liberarsi dalla forza di gravità del nostro pianeta ed è ritornato verso la terra. E ora dei frammenti potrebbero colpire alcune regioni del nostro Paese.

Ci sono porzioni di territorio che rischiano di essere interessate dalla caduta di frammenti del razzo spaziale cinese la notte tra l’8 e il 9 maggio, verso le 2:24. La finestra temporale ha però un incertezza di 6 ore. L’elenco delle regioni allertate è stato fornito dalla Protezione Civile, sono tutte del Centro e del Sud: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il consiglio per chi vive in queste regioni è quello di stare al chiuso nelle ore dell’allerta, i detriti del razzo spaziale infatti non dovrebbero essere abbastanza grandi da distruggere gli edifici.

Le indicazioni della Protezione Civile

La traiettoria dei frammenti del razzo è tenuta sotto controllo da un tavolo in cui oltre alla Protezione Civile sono seduti anche l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Aeronautica Militare e il Ministero dell’Interno. A chi vive nei territori indicati si chiede di mettersi al riparo, stando anche lontani da finestre e porte vetrate. Attenzione anche al luogo della casa dove si vuole stare:

«Sono più sicuri i piani più bassi degli edifici; all’interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell’eventuale impatto sono, per gli edifici in muratura, sotto le volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri portanti (quelli più spessi), per gli edifici in cemento armato, in vicinanza delle colonne e, comunque, in vicinanza delle pareti». Protezione Civile

Se invece si vede un frammento di razzo schiantarsi per terra, è meglio evitare di raccoglierlo: «Si consiglia, in linea generale, che chiunque avvistasse un frammento, di non toccarlo, mantenendosi a una distanza di almeno 20 metri, e dovrà segnalarlo immediatamente alle autorità competenti».

