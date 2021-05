Pioggia di razzi su Israele: evacuati il Muro del Pianto e la Knesset. Ritorsione su Gaza: almeno nove morti

Tensione altissima a Gerusalemme. È scaduto alle 17 italiane l’ultimatum fissato di Hamas perché le autorità israeliane ritirassero i soldati dalla Spianata delle Moschee e dal quartiere di Sheikh Jarrah e rilasciassero i manifestanti palestinesi arrestati. «Siete stati avvertiti», ha detto il portavoce dell’ala militare di Hamas, Abu Odeiba. Gerusalemme e altre cittadine limitrofe sono state inondate dal suono delle sirene di allarme per la pioggia di razzi in arrivo. I media locali hanno riferito che si sono udite esplosioni nella città, teatro delle proteste nelle ultime settimane per lo sfratto di famiglie arabe dal quartiere di Sheikh Jarrah.

Il lancio dei razzi

Sono sette i missili lanciati dalla Striscia di Gaza verso Gerusalemme, di cui uno intercettato. Sebbene l’esercito israeliano, in un primo momento, non abbia confermato l’offensiva palestinese, il portavoce dell’ala militare di Hamas ha rivendicato l’attacco: «Si è trattato di una risposta all’aggressione e ai crimini contro la Città Santa e alle prevaricazioni contro il nostro popolo nel rione di Sheikh Jarrah e nella moschea al-Aqsa». In tutto, Saraya al-Quds, l’ala militare della Jihad islamica, ha rivendicato il lancio di 30 razzi verso Israele.

Evacuazioni in corso

I parlamentari israeliani, non appena sentite le sirene, hanno abbandonato l’aula della Knesset e si sono allontanati dal palazzo che si trova a Gerusalemme. La polizia israeliana, inoltre, ha accelerato le operazione di evacuazione di uno dei posti più sacri per la religione ebraica, il Muro del Pianto della Città Vecchia di Gerusalemme. L’allarme è esteso a molte altre città di Israele: i missili potrebbero raggiungere anche Tel Aviv e, per questo motivo, le rotte aeree in arrivo e partenza dall’aeroporto Ben Gurion sono state dirottate a Nord del Paese.

Nove morti a Gaza

Non si è fatta attendere la risposta israeliana al lancio di missili da parte palestinese. Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza riporta la notizia di nove morti, di cui tre bambini. L’esercito israeliano ha confermato l’attacco, ma ha parlato soltanto di tre membri di Hamas uccisi. Proprio per sferrare la controffensiva e prepararsi a un’eventuale escalation, le forze armate israeliane hanno sospeso un importante esercitazione militare che era in corso. Nel Sud del Paese, l’ordine arrivato dall’esercito ai civili israeliani è di restare chiusi in casa e in prossimità dei rifugi antiaerei. Per la giornata di domani, 11 maggio, sono state chiuse tutte le scuole nella parte meridionale di Israele.

Feriti e danni in Israele

Un uomo israeliano di 49 anni è stato ferito in maniera lieve da una scheggia nella città meridionale di Sderot. L’ala militare della Jihad islamica ha rivendicato il lancio di un missile anticarro che, stando al rapporto dei militari israeliani, avrebbe colpito un veicolo civile ferendo una persona. Per quanto riguarda la pioggia di razzi scagliata su Gerusalemme, il sistema di difesa aerea Iron Dome sarebbe riuscito a intercettare un missile. Un altro razzo, invece, è riuscito a colpire un’abitazione nella periferia della città. Segnalati danni a immobili e oggetti ma, per il momento, non sarebbe coinvolte persone a Gerusalemme.

Alle 21 ore locali – le 20 in Italia -, in risposta agli attacchi israeliani, Abu Hamza, portavoce dell’ala militare della Jihad islamica, ha avvertito che ci sarà «una risposta adeguata» ai danni di Israele.

