Pioggia di razzi da Gaza, altra notte di bombardamenti. Tregua ancora lontana, Israele: «Non è il momento di un cessate il fuoco»

In un clima di crescente tensione morto anche un giovane in Cisgiordania. L’Onu convoca nuovamente una riunione di emergenza

Si fa sempre più aspro lo scontro tra Israele e Hamas. E il cessate il fuoco sembra essere sempre più lontano. Nella notte il movimento islamista ha annunciato il lancio di altri 110 razzi su Tel Aviv e 100 nel sud dello Stato ebraico, a Beersheva, «come rappresaglia per la ripresa degli attacchi contro immobili abitati dalla popolazione civile». I razzi lanciati hanno colpito un oleodotto a Ashkelon, provocando un vasto incendio, mentre a Tel Aviv le sirene d’allarme sono risuonate a lungo all’alba, con l’aeroporto di Ben Gurion rimasto chiuso per circa un’ora. Lo scontro si consuma anche sul fronte dei numeri, con Israele denuncia oltre 1.000 razzi e colpi di mortaio lanciati da Gaza, di cui l’85% intercettato. 500 invece sarebbero stati gli attacchi contro obiettivi di Hamas.

Nel corso degli attacchi da Gaza sono morte 6 persone, mentre sono almeno 35 i palestinesi uccisi nei raid di Israele, di cui 10 bambini. Tra le vittime ci sono anche due dirigenti militari di Hamas: il comandante di brigata a Khan Yunes, Rafah Salameh, e il capo dell’intelligence militare Muhammed Yazuri. E Israele non intende fermarsi: «Hamas, dopo aver colpito Gerusalemme e lanciato oltre 500 razzi, invoca il cessate il fuoco, cercando di evitare di pagare il prezzo per aver colpito il nostro Stato. Ci fermeremo quando saremo pronti», ha riferito un funzionario israeliano al Jerusalem Post.

Sale la tensione anche in Cisgiordania: un morto

Lo scontro tra Israele e Hamas ha aumentato la tensione anche in Cisgiordania dove si sono registrati scontri tra ospiti e reparti dell’esercito nel campo profughi al-Fawar e un giovane è rimasto ucciso. Secondo quanto riferito dall’agenzia Wafa, i militari israeliani avrebbero bloccato un’ambulanza che avrebbe potuto soccorrerlo.

L’Onu: «L’escalation tra Israele e Hamas sta sfociando verso una guerra su larga scala»

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres si è detto «molto preoccupato per quanto sta accadendo in Israele e nei territori palestinesi», ribadendo come le Nazioni unite siano al lavoro per «un’urgente de-esclation». Tor Wennesland, inviato dell’Onu per il Medio Oriente, ha sollecitato il cessate il fuoco: «Questa escalation sta sfociando verso una guerra su larga scala. I leader di tutte le parti devono impegnarsi nella de-escalation. Una guerra a Gaza sarebbe devastante e le persone ne pagherebbero il prezzo più alto». Per la giornata di oggi è stata convocata una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

