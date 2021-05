Servizi segreti, il premier Draghi nomina Elisabetta Belloni a capo del Dis. È la prima donna a ricoprire la carica

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scelto Elisabetta Belloni come direttore generale del dipartimento delle Informazioni per la sicurezza. Belloni, diplomatica di lungo corso e finora segretaria generale della Farnesina, arriva a capo degli 007 in sostituzione dell’attuale direttore generale, il prefetto Gennaro Vecchione, e diventa la prima donna a capo dei servizi di intelligence italiani. Draghi aveva preventivamente informato della propria intenzione il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. Classe 1958, è stata per anni a capo dell’unità di crisi della Farnesina lavorando a fianco dei servizi segreti nella gestione dei sequestri degli italiani in Iraq. Da segretario del ministero degli Esteri si è occupata invece dell’organizzazione della Farnesina.

Immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Leggi anche: