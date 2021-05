Matteo Salvini stuntman per un giorno: acrobazie e impennate nello show a Palazzo Lombardia – Il video

Tra alleanze e accordi la politica è fatta anche di acrobazie, un po’ come quelle in cui si è cimentato Matteo Salvini. Il leader della Lega, infatti, è stato coinvolto nelle performance di “Mototerapia”, lo show acrobatico con funzioni terapeutiche creato dal motociclista Vanni Odera. Lo spettacolo si è svolto oggi 13 maggio a Palazzo Lombardia e ha visto il capo del Carroccio sulla montagnola predisposta per i salti delle motocross da cui è stato sorvolato. Infine, Salvini è salito a bordo come passeggero di un kart fuoristrada che ha effettuato impennate ed evoluzioni su due ruote.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

