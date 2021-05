Coronavirus, in Lombardia sale il numero dei decessi: 23 (ieri 13). Raddoppiano gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 14 maggio

Raddoppia il numero degli ingressi giornalieri per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia. Oggi sono 14 contro i 7 registrati dal bollettino regionale di ieri 13 maggio. Per un totale di persone ricoverate in area critica che invece diminuisce di 6 unità: 411 contro i 417 di ieri. Anche sul fronte dei ricoveri ordinari la curva segna una diminuzione: 2.251 oggi contro i 2.351 di ieri. Oggi, 14 maggio, si registrano in Lombardia 23 morti a causa di Covid-19, un dato in aumento rispetto a quello registrato ieri quando i nuovi decessi erano stati 13. Per un numero complessivo di vittime da inizio pandemia pari a 33.307. Sono 1.160 i nuovi positivi segnalati nelle ultime 24 ore (ieri 1.396) a fronte di 44.005 nuovi tamponi effettuati (49.484 ieri). Sale il totale dei dimessi e dei guariti: 751.543 contro 746.537 segnalati nella giornata di ieri.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+298) di cui +108 a Milano città

(+298) di cui +108 a Brescia (+148)

(+148) Monza e Brianza (+67)

(+67) Varese (+125)

(+125) Bergamo (+129)

(+129) Como (+111)

(+111) Pavia (+55)

(+55) Cremona (+42)

(+42) Lecco (+38)

(+38) Mantova (+49)

(+49) Sondrio (+52)

(+52) Lodi (+10)

