Coronavirus, in Lombardia 13 decessi. In calo gli ingressi in terapia intensiva, aumenta il tasso di positività: 2,8% (ieri 2,4)

I nuovi casi giornalieri sono 1.396, a fronte di 49.484 test elaborati. Diminuiscono anche i ricoverati in area non critica

Il bollettino del 13 maggio

Nuovo aumento nel numero di nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati registrati +1.396 nuovi (ieri 1.198), a fronte di 49.484 nuovi test (ieri 43.966). Il tasso di incidenza passa dal 2,36% di ieri a 2.82% odierno. Nella regione si segnalano anche 13 nuovi decessi (ieri 36), per un totale di 33.284 morti Covid. Il numero degli attualmente positivi al virus nella Regione è pari a 39.544 persone. Di queste, 36.776 si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Sul fronte delle ospedalizzazioni, i pazienti ricoverati con sintomatologia sono 2.351 (ieri erano 2.441), mentre il numero di persone in gravi condizioni ricoverati nelle terapie intensive si attesta a quota 417 (ieri 448). Il numero totale di casi registrati da in raggiunge quota 822.379, mentre le persone guarite sono in totale 749.551.

Foto in copertina: ANSA/Mourad Balti Touati

Leggi anche: