Coronavirus, in Lombardia 36 decessi. Stabili i nuovi ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 12 maggio

Sono 36 le morti legate al Coronavirus segnalate in Lombardia nelle ultime 24 ore. Ieri, 11 maggio, i decessi erano stati 30, mentre due giorni fa 23. Il totale delle vittime sul territorio dall’inizio della pandemia sale a 33.271. Per quanto riguarda i nuovi casi positivi, tra ieri e oggi ne sono stati tracciati 1.198, un dato ricavato a fronte di 50.658 nuovi tamponi. Ieri, l’aumento dei positivi era stato di +788, a fronte però di 33.979 test. Il tasso di positività è al 2,36%. I pazienti ospedalizzati nei reparti ordinari sono a oggi 2.441 (ieri 2.556), mentre quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 448 (ieri 454), di cui 17 nuovi ingressi (anche ieri 17). Le persone in isolamento domiciliare sono in tutti 36.982. I guariti e i dimessi raggiungono quota 747.841.

Immagine di copertina: Ansa/Matteo Corner

