Coronavirus, in Lombardia 23 decessi. Sale ancora il tasso di positività, in netto calo gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 10 maggio

Sono 3 i nuovi ingressi per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia. Un dato in forte diminuzione rispetto a quello registrato dal bollettino regionale di ieri quando erano 24. Il totale dei ricoverati in area critica è di 479 (492 ieri), scende a quota 2.668 anche il numero complessivo di ricoveri ordinari ( 2.726 ieri). Sul fronte dei decessi il monitoraggio di oggi, 10 maggio, segnala una diminuzione: 23 contro i 33 di ieri. Per un totale di vittime pari a 33.205. Nelle ultime 24 ore sono 583 i nuovi positivi registrati, in calo rispetto ai 1.326 di ieri, 1.584 di due giorni fa. Si dimezza il numero dei tamponi effettuati: oggi 16.223 contro i 32.298 del precedente monitoraggio. Arriva a 41.701 il numero delle persone attualmente positive, di cui 38.554 in isolamento domiciliare. Il bollettino regionale registra un totale di dimessi e guariti in aumento: 744.091 nelle ultime 24 ore contro i 739.508 di ieri. Sale, infine, il tasso di positività: 3,59% contro il 3,02% del precedente monitoraggio.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+212) di cui +62 a Milano città

(+212) di cui +62 a Brescia (+69)

(+69) Varese (+16)

(+16) Monza e Brianza (+64)

(+64) Como (+22)

(+22) Bergamo (+80)

(+80) Mantova (+38)

(+38) Pavia (+20)

(+20) Cremona (+18)

(+18) Lecco (+12)

(+12) Sondrio (+20)

(+20) Lodi (+4)

