Coronavirus, in Lombardia 33 decessi. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva: 24 (ieri 13)

Il bollettino del 9 maggio

Cala il numero di nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati +1.326 nuovi casi (ieri 1.584) con 39.298 nuovi test elaborati (ieri 52.497). Si segnalano inoltre 33 nuovi decessi (ieri 43). Il tasso di positività sale dal 3,02% di ieri al 3,37% odierno. Il numero totale di casi registrati sin da inizio pandemia nella regione raggiunge quota 817.088. Il numero delle persone attualmente positive al virus è invece pari a 45.554 unità. Di queste, 42.214 si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Sul fronte ospedaliero, 2.726 persone sono ricoverate con sintomatologia (ieri 2.850), mentre il numero di pazienti ricoverati in area critica si attesta a quota 492 persone (ieri 490), con 24 nuovi ingressi giornalieri (ieri 13). Il numero di persone guarite sin da inizio emergenza sale a quota 739.508.

