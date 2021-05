Coronavirus, in Lombardia 43 decessi. Diminuiscono i nuovi ingressi in terapia intensiva: 13 (ieri 24)

Diminuisce il numero di nuovi casi giornalieri (1584) e si riduce la pressione ospedaliera in area non critica

Il bollettino dell’8 maggio

Diminuisce il numero dei nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Lombardia. Secondo il bollettino odierno sono stati registrati 1.584 nuovi casi di positività (ieri 1.759) per un totale di 817.088 contagi da inizio della pandemia. Il dato arriva a fronte di 52.497 test elaborati (ieri 51.195). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altresì 43 i decessi (ieri 25), per un totale di 33.149 vittime da inizio emergenza. Sul fronte ospedaliero si segnalano 2.850 persone ricoverate con sintomatologia nei reparti Covid ordinari (ieri 2.968). Al contempo, al netto di di 13 nuovi ingressi giornalieri (ieri 24), il numero di pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive delle strutture lombarde è pari a 490 unità (ieri 491). Il numero di persone attualmente positive nella regione è pari a 45.554 unità, di cui 42.214 in isolamento domiciliare. I negativizzati crescono invece di 3.093 unità, per un totale di 738.385 guarigioni sin da inizio emergenza.

Foto in copertina: ANSA/PAOLO SALMOIRAGO

