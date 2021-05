Coronavirus, in Lombardia 25 decessi. In lieve aumento i ricoveri giornalieri in terapia intensiva

Il bollettino del 7 maggio

I dati di oggi 7 maggio 2021

Oggi i casi di Coronavirus in Lombardia sono 1.759 contro i 2.151 di ieri. Il totale dei contagi è salito a 815.504. Il numero delle vittime oggi è di 25 contro le 35 di ieri per un totale di 33.106 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoverati nelle ultime 24 ore sono 2.968 (ieri 3.072, -104), in terapia intensiva si trovano ancora 491 pazienti (ieri 513, -22). Oggi gli ingressi in rianimazione sono 24, ieri 22. L’incremento dei tamponi nell’ultima giornata è stato di 51.195 contro i 54.722 di ieri. Il tasso di positività è al 3,4 per cento. I guariti e i dimessi sono in tutto 735.292 (ieri 732.612, +2.680 nelle ultime 24 ore). In isolamento domiciliare si trovano 43.647 persone (ieri 44.467) mentre gli attualmente positivi sono 47.106 (ieri 48.052).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+582) di cui +199 a Milano città

(+582) di cui +199 a Brescia (+224)

(+224) Varese (+176)

(+176) Monza e Brianza (+160)

(+160) Como (+136)

(+136) Bergamo (+130)

(+130) Mantova (+78)

(+78) Pavia (+66)

(+66) Cremona (+61)

(+61) Lecco (+55)

(+55) Sondrio (+42)

(+42) Lodi (+18)

