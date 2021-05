Coronavirus, in Lombardia 35 vittime in 24 ore. Calano le terapie intensive

Il bollettino del 6 maggio

In Lombardia sono +2.151 i casi di Coronavirus. Ieri il conteggio dei positivi si attestava a quota +1.557. Nelle ultime 24 ore si registrano +35 decessi mentre ieri erano state segnalate 32 vittime. Il totale è di 33.081 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 6 maggio, sono 3.072. Gli attualmente positivi sono 48.052. Sono 513 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 22 hanno fatto il loro ingresso nel corso dell’ultima giornata. In 44.467 si trovano in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 54.722 nuovi tamponi per un totale di 9.724.314 test eseguiti da inizio pandemia.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: