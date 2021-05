Coronavirus, in Lombardia stabili i decessi: oggi 22, ieri 23. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 7

Il bollettino del 15 maggio

In Lombardia le vittime da Coronavirus sono 22. Ieri, 14 maggio, i morti erano stati 23. In totale i decessi registrati in regione dall’inizio della pandemia sono 33.329. I nuovi casi registrati nel territorio lombardo sono 1.154, in leggero calo rispetti ai 1.160 nuovi positivi rilevati ieri. Gli ingressi giornalieri nelle terapie intensive degli ospedali sono stati oggi 7: ieri, i nuovi pazienti erano stati 14. Il totale dei ricoveri in rianimazione è di 390 (ieri 411). Il totale delle persone ricoverate con sintomi è di 2.159. Ieri i pazienti ospedalizzati senza sintomi gravi erano 2.251. I nuovi tamponi effettuati in regione nelle ultime 24 ore ammontano a 48.952. Ieri, l’incremento dei test era stato di +44.005, per un totale di 10.110.605 tamponi analizzati fin dall’inizio del monitoraggio. Il totale dei guariti e dei dimessi sale a 752.638.

