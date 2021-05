Coronavirus, sono 182 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri 201). Aumentano gli ingressi in terapia intensiva: 99 (ieri 81)

Il bollettino del 14 maggio

Calano le nuove vittime daCoronavirus. Il dato di oggi diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute rileva 182 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano 201. Il numero dei nuovi casi è invece di 7.567, ieri 8.085.

La situazione negli ospedali

Sono 14.910 le persone positive al Coronavirus ricoverate negli ospedali italiani. Di queste, 13.050 si trovano in area non critica (ieri 13.608), mentre le restanti 1.860 si trovano in terapia intensiva (ieri 1.893). Nelle ultime 24 ore, sono invece stati 99 gli ingressi in rianimazione (ieri 81). Il numero delle persone dimesse e guarite è invece salito a 3.683.189.

Tamponi e tasso di positività

I numeri delle ultime 24 ore arrivano a fronte di 298.186 test analizzati. Un dato in aumento rispetto ai 287.026 di ieri. Il tasso di positività scende così al 2.5%, ieri era al 2.8%.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

