Coronavirus, cala ancora il numero delle vittime: sono 93 nelle ultime 24 ore (ieri 136). Stabili gli ingressi in terapia intensiva

Continuano a diminuire i nuovi casi da Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute sono 5.753 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore, contro i 6.659 di ieri, e i 7.567 di due giorni fa. Sono invece 93 le nuove vittime, in calo rispetto alle 136 di ieri. Il bilancio dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria è cosi arrivato è cosi salito a 124.156.

La situazione negli ospedali

Sono 13.913 le persone ancora ricoverate in ospedale. Di queste, 12.134 si trovano in reparti non critici (ieri 12.496), mentre 1.779 sono in terapia intensiva (ieri 1.805). Nelle ultime 24 ore sono invece stati 60 i nuovi ingressi giornalieri in rianimazione, mentre ieri erano stati 63. Il totale delle persone guarite e dimesse è invece salito a 3.706.084.

Tamponi e tasso di positività

I dati odierni arrivano a fronte di 202.573 tamponi analizzati, contro i 292.686 del giorno precedente. Il tasso di positività sale al 2.8%, ieri era al 2.3%.

