Coronavirus, 149 decessi in 24 ore. Scendono gli ingressi in terapia intensiva e i ricoveri

Il bollettino del 19 maggio

Sono 149 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Un dato in diminuzione rispetto ai 201 di ieri, per un numero complessivo di decessi da inizio pandemia pari a 126.646. A salire invece è la curva dei nuovi positivi. Oggi 19 maggio sono 5.506 contro i 4.452 segnalati dal bollettino di ieri. Diminuisce il numero delle persone attualmente positive: 306.730 contro 315.308 del monitoraggio precedente.

La situazione negli ospedali

La pressione sulle strutture ospedaliere continua a scendere. Sono 70 i nuovi ingressi per Coronavirus nelle terapie intensive del Paese (ieri 86), per un numero complessivo di persone ricoverate in area critica pari a 1.643 (ieri 1.689). Anche sul fronte dei ricoveri ordinari la curva segnala una diminuzione: 11.018 oggi contro gli 11.539 di ieri. Il totale dei dimessi e dei guariti arriva a quota 3.741.149.

Tamponi e tasso di positività

Il dato odierno sui nuovi positivi arriva a fronte di 287.256 nuovi tamponi effettuati. Un dato in calo rispetto ai 262.864 eseguiti nella giornata di ieri. Per un numero complessivo di test analizzati pari a 63.571.711. Il tasso di positività registrato è all’ 1,9%.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

