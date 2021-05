Coronavirus, 164 decessi in 24 ore (ieri 149). Stabili gli ingressi in terapia intensiva, aumenta il tasso di positività

Il bollettino del 20 maggio

Sono 164 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore, 15 in più rispetto al 19 maggio. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 124.810. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 5.741 nuovi positivi. In crescita rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 5.506 unità; mentre sette giorni fa il bollettino indicava un totale di 201 decessi e 8.085 nuovi positivi, con circa 36 mila tamponi in più.

MINISTERO DELLA SALUTE | Coronavirus, il bollettino del 20 maggio 2021

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente positive al virus sono 299.486. I dimessi e i guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria toccano quota 3.753.965, mentre i ricoverati con sintomi sono 10.383. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 1.544 pazienti; di questi, 69 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nella giornata di oggi (ieri 70). Rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi calano di 635 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 99 in meno. Sette giorni fa i ricoverati con sintomi erano 13.608 e i pazienti in terapia intensiva 1.893, con 81 nuovi ingressi.

Tamponi e tasso di positività

I dati arrivano a fronte di 251.037 nuovi tamponi, in calo di 36.219 unità rispetto a ieri, per un totale di 63.822.748 test effettuati dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività sale al 2,3% (ieri era all’1,9%).

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

