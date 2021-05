Coronavirus, 72 morti e 48 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 2,2% (+0,6%)

Il bollettino del 23 maggio

Sono 72 i nuovi decessi per Coronavirus registrati oggi in Italia dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Un dato in calo rispetto alle 125 vittime segnalate nella giornata di ieri. Per un totale di morti registrati dall’inizio della pandemia pari a 125.225. Il monitoraggio giornaliero attesta una discesa anche sul fronte dei nuovi positivi: oggi sono 3.995 i casi registrati contro i 4.717 di ieri. In diminuzione anche la curva degli attualmente positivi: 281.092 persone ( 283.744 ieri).

MINISTERO DELLA SALUTE | Il bollettino del 23 maggio 2021

La situazione negli ospedali italiani

Sul fronte della pressione sanitaria, il bollettino nazionale di oggi, 23 maggio, segnala 48 nuovi ingressi in terapia intensiva. Un dato in calo rispetto a quello registrato ieri, quando le entrate giornaliere erano state 64. Il totale dei ricoverati in area critica è pari a 1.410, anche in questo caso in diminuzione rispetto ai 1.430 di ieri. Sul fronte dei ricoveri ordinari, il monitoraggio segnala 9.161 persone ospedalizzate, attestando anche in questo caso una decrescita rispetto ai 9.488 ricoveri di ieri. Il totale dei dimessi e dei guariti da inizio emergenza arriva a 3.785.866.

Tamponi e tasso di positività

Sono 179.391 i nuovi tamponi eseguiti in 24 ore, attività in calo rispetto ai 286.603 test elaborati nella giornata di ieri 22 maggio. Sale il tasso di positività: oggi al 2,2% contro l’1,9% di ieri.

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

