Coronavirus, 125 vittime e 64 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Tasso di positività ancora in calo: 1,6% (-0,3%)

Il bollettino del 22 maggio

Secondo i dati di oggi, 22 maggio, del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 4.717 nuovi casi di positività al Coronavirus e 125 decessi. Sia il numero di nuovi positivi sia quello delle vittime sono in flessione rispetto a ieri, giornata in cui si son registrati 5.218 nuovi casi e 133 decessi. Su scala nazionale il numero degli attualmente positivi si attesta a 283.744 persone. Un dato in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 291.788. Da inizio emergenza, il numero dei casi totali registrati in Italia raggiunge quota 4.188.190, mentre i morti per Covid sono 125.153.

MINISTERO DELLA SALUTE | Coronavirus, il bollettino del 22 maggio 2021

La situazione negli ospedali italiani

Su scala nazionale sono 9.488 i pazienti attualmente ospedalizzati per Covid nei reparti in area non critica, mentre ieri erano 9.925. Sul fronte delle terapie intensive, a fronte di +64 nuovi ingressi giornalieri (ieri 51), il numero di pazienti ricoverati in condizioni gravi è di 1.430 unità (ieri 1.469). I positivi che si trovano invece attualmente in isolamento domiciliare sono invece 272.826 (ieri 291.788) . Il numero di persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore cresce di 12.633 unità, per un totale di 3.779.293 dimessi/guariti sin dall’inizio emergenza.

Tamponi e tasso di positività

I dati epidemiologici odierni arrivano a fronte di +286.603 test elaborati. Un numero in rialzo rispetto a ieri quando erano stati 269.744. Il tasso di positività scende dunque dal 1,9% di ieri al 1,6%.

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

