Un tornado si è abbattuto sulla città di Wuhan: 12 vittime e 250 persone ferite – Il video

Sono almeno 12 le vittime a Wuhan dopo che la città è stata colpita nella notte dal passaggio di un tornado. Al momento risultano esserci ancora diversi dispersi, mentre il conto totale dei feriti è salito a circa 250 persone. Secondo le autorità locali il tornado si è abbattuto con la forza di venti di 23,9 metri al secondo sul distretto di Caidian alle 20:39 di venerdì (14:39 in Italia), abbattendo capannoni e un gran numero di alberi. Al momento, secondo una prima analisi dei danni, sono crollate o sono rimaste danneggiate le case di 147 nuclei familiari. Abbattuti anche diversi alberi e capannoni. Decine di soccorritori sono al lavoro per rintracciare le persone ancora disperse, per la messa in sicurezza degli edifici colpiti e per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.

