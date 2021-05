Monica Cirinnà alla manifestazione pro legge Zan: «L’Italia è più avanti del Parlamento» – Il video

«Quella di oggi è una tappa obbligata». Con queste parole la senatrice del Pd Monica Cirinnà definisce la manifestazione a favore del Ddl Zan di che si è tenuta in piazza del Popolo a Roma. «Il parlamento sappia, in particolare i senatori, che l’Italia – spiega Cirinnà – é molto più avanti». E risponde anche alle critiche di chi pensa che questa legge sarà inutile: «Esistono già delle tutele su queste discriminazioni? No, non è vero». Nel 2015 Cirinnà ha presentato in Parlamento una legge come prima firmataria per la regolamentazione delle unioni civili. La legge è stata approvata nel 2016.

Video: Giulia Marchina

