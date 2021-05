Israele, incidente in una sinagoga: oltre 60 persone ferite e 2 vittime dopo il crollo di una balconata – Il video

Sono almeno 60 le persone rimaste ferite, alcune di loro in condizioni critiche, dopo il crollo di una balconata in una sinagoga della Cisgiordania. Secondo gli ultimi aggiornamenti il bilancio conta anche due vittime. L’incidente è avvenuto a Givat Ze’ev, a nord di Gerusalemme, in una sinagoga che – riportano i media locali – era ancora in fase di costruzione. Un episodio simile a quello del 30 aprile scorso quando sul monte Meron, in Galilea, una piattaforma era ceduta durante le celebrazioni del La-ba-Omer, e 44 persone erano rimaste uccise.

Leggi anche: