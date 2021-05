Liliana Segre alla prima seduta della Commissione contro l’odio: «Sono 82 anni che aspetto questo momento» – Il video

«Oggi è un giorno molto importante: ho aspettato 82 anni questa commissione, da quando ne avevo 8, cioè da quando ho sentito parole di odio». Così la senatrice a vita Liliana Segre in occasione della prima seduta in Senato della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza di cui è presidente: «Ho conosciuto l’odio che ero piccolissima. Tutto parte dalle parole», ha detto Segre. La prima iniziativa è un’indagine conoscitiva sui discorsi dell’odio. Il programma, presentato dalla senatrice a vita, prevede una serie di audizioni, da parte di figure istituzionali e autorità indipendenti. La chiusura dell’indagine è prevista entro luglio.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: