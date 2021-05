Arrestato per corruzione il sindaco leghista di Foggia Franco Landella: indagata anche sua moglie

È stato arrestato e messo ai domiciliari per corruzione e tentata concussione il sindaco di Foggia, Franco Landella. Con lui è indagata anche la moglie, Daniela Di Donna, dipendente comunale, ora interdetta dai pubblici uffici, oltre ad altre quattro persone raggiunti da diverse misure cautelari. Landella, 55 anni, è stato eletto per il secondo mandato nel 2019 a capo di una coalizione di centrodestra. Dallo scorso anno era passato alla Lega dopo una lunga militanza tra le fila di Forza Italia. Lo scorso 4 maggio Landella aveva comunicato le sue dimissioni da sindaco. Finora erano già stati arrestati tre consiglieri comunali di maggioranza, tra cui Bruno Longo per una presunta tangente ricevuta da un imprenditore molisano che sperava di sbloccare alcune fatture. E poi l’ex presidente del Consiglio comunale Leonardo Iaccarino e Antonio Capotosto, accusati a vario titolo di corruzione, peculato e tentata induzione indebita.

Leggi anche: