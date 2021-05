«Si è giocato con le paure di mia madre»: il principe William attacca la Bbc dopo le rivelazioni sull’intervista a Diana – Il video

«Trovo positivo che la Bbc accetti in pieno le conclusioni secondo cui i dipendenti del network hanno mentito e usato documenti falsi per ottenere l’intervista con mia madre». Il principe di Inghilterra William si scaglia contro l’emittente britannica dopo i risultati dell’inchiesta condotta dal canale per accertare la condotta di Martin Bashir, giornalista che nel 1995 intervistò Lady Diana sul fallimento del matrimonio con Carlo. «Sono state fatte affermazioni oscure e false sulla Famiglia Reale», ha detto William, «e si è giocato sulle paure alimentando le paranoie e mostrando una dolorosa incompetenza durante le indagini sui reclami e sulle preoccupazioni relative al programma. È mia opinione che il modo ingannevole con cui è stata ottenuta quell’intervista abbia influenzato ciò che diceva mia madre», ha concluso il principe.

Video: Ansa

