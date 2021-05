Al via gli incontri dal vivo di Open. Lunedì 24 a Milano «Zan o non Zan»: dibattito su una legge contro l’omotransfobia

Inizia una nuova stagione per la vita degli italiani. Dopo aver sperimentato il lockdown duro, le restrizioni della mobilità e la sospensione degli eventi, i cittadini e le cittadine tornano a frequentare quegli spazi di libertà che la pandemia ha cancellato dal quotidiano. In questa nuova stagione, Open – il giornale dei giovani per i giovani fondato nel 2018 da Enrico Mentana – vuole essere protagonista e partecipare – in sicurezza – alla ripartenza del Paese con una serie di incontri dal vivo per scandagliare la nuova normalità che ci aspetta e le sfide del dibattito pubblico.

Open incontra è il nuovo format di appuntamenti con i protagonisti dell’attualità, a cui il pubblico potrà assistere dal vivo e in streaming, sul sito open.online e sulla pagina Facebook. Per l’evento di esordio di Open incontra Alessandro Zan, deputato del Pd e primo firmatario del disegno di legge che porta il suo nome, e Carlo Fidanza, capodelegazione degli europarlamentari di Fratelli d’Italia si confronteranno – moderati dalla vicedirettrice Serena Danna e dal giornalista Felice Florio – sul disegno di legge che nasce con l’ambizione di contrastare le discriminazioni e le violenze di natura omobitransfobica. L’incontro, dal titolo Zan o non Zan, si terrà lunedì 24 maggio, alle ore 19, presso la Fondazione Stelline di Milano, in Corso Magenta, 61.

A causa delle restrizioni vigenti, l’accesso al pubblico sarà limitato: per partecipare in presenza occorre prenotarsi inviando una mail che abbia come oggetto “Zan o non Zan” e scrivendo il proprio nominativo all’indirizzo [email protected] . Sarà privilegiato l’ordine cronologico di invio delle mail: la prenotazione è da considerarsi valida solo in caso di ricezione di una mail di conferma. Sarà tuttavia possibile seguire l’evento online collegandosi alla pagina Facebook e la homepage di Open alle ore 19 di lunedì 24 maggio. Durante il dibattito sarà possibile fare domande ai relatori attraverso i commenti della diretta Facebook.

