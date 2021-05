Protesta dei sindacati del trasporto merci: scontri a Roma, feriti due carabinieri – Il video

Tensione con la polizia al corteo organizzato davanti Montecitorio da Si Cobas. Il sit-in era stato organizzato per discutere della vertenza portata avanti dal Movimento 7 Novembre che raduna precari e disoccupati del settore del trasporto merci. Gli scontri sono iniziati nel momento in cui un gruppo di 50 lavoratori è venuto a sapere che non avrebbe ottenuto un incontro con il ministro Andrea Orlando. A quel punto la folla ha raggiunto piazza Colonna, tra la Camera dei Deputati e la Galleria Borghese, dove si sono verificati gli scontri. Nei tafferugli due carabinieri sono stati feriti. Sono otto al momento le persone identificate.

