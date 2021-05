Bob Dylan compie 80 anni: ecco una selezione di 15 album fondamentali scelti da Open – Le foto

Dall’esordio del 1962 con il disco che portava il suo nome, Bob Dylan ha iniziato una carriera artistica che ha segnato la storia della musica popolare. L’artista americano oggi compie 80 anni e per celebrarlo ecco una proposta di 15 album in ordine sparso, ognuno con il suggerimento di una traccia-simbolo che provi a racchiudere il lavoro dei dischi, faticosamente scelti per riascoltare o scoprire il dono di un’artista poliedrico e umano nei difetti, capace di varcare i confini influenzando le epoche a venire. Un cantautore che rifiuta il Nobel per la letteratura nel 2016 ricevuto dopo che le parole delle sue canzoni hanno superato le note. Bob Dylan è stato capace di spaziare dal folk al blues, portando una svolta elettrica e contribuendo all’affermazione della cultura del rock e del pop americano. Perciò Dylan è annoverabile tra gli artisti capaci di raccontare sfumature e sentimenti che superano il tempo e i confini. Nella selezione di seguito, molte canzoni sono eseguite con chitarra e voce accompagnate da un’armonica.

I 15 album di Bob Dylan scelti da Open:

