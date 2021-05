Anche in Finlandia pazzi per i Maneskin, la versione improvvisata in finlandese di Zitti e buoni – Il video

Gli scandinavi Blind Channel hanno proposto una cover in lingua finlandese del brano della band vincitrice dell’Eurovision 21

Dopo la vittoria all’ultima edizione dell’Eurovision a Rotterdam, i Maneskin hanno ottenuto anche un traguardo più importante: la stima dei colleghi. Il gruppo finlandese dei Blind Channel, che ha partecipato anch’esso alla kermesse in Olanda, ha arrangiato in versione strumentale e in lingua finlandese una cover di Zitti e buoni, il brano che ha portato la band di Damiano sul tetto d’Europa.

Video: Twitter/@andie

