Coronavirus, in Lombardia 17 decessi. In calo il tasso di positività: 1,5% (ieri 1,8%)

Il bollettino del 25 maggio

REGIONE LOMBARDIA | Coronavirus, il bollettino di venerdì 25 maggio 2021

Sono 505 i nuovi casi di Coronavirus segnalati dal bollettino regionale della Lombardia nelle ultime 24 ore. Un dato in aumento rispetto ai 294 di ieri. La curva è in forte flessione invece sul fronte della pressione sanitaria. Calano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva: dai 13 di ieri ai 2 di oggi 25 maggio. Scende anche il numero complessivo dei ricoverati in area critica: 272 contro i 284 del bollettino precedente. I numeri decrescono anche sul fronte dei ricoveri in area non critica: oggi 1.453 (ieri 1.473). Il monitoraggio delle ultime 24 ore segnala 17 nuove vittime per Covid-19: in aumento di 10 unità rispetto ai decessi registrati ieri quando erano stati 7. Per un totale di morti da inizio emergenza pari a 33.495. I nuovi casi positivi si attestano alla luce di 32.446 nuovi tamponi elaborati, attività in ripresa rispetto a quella di ieri, quando i test elaborati erano stati 13.519. Scende il tasso di positività: dall’ 1,84% di ieri all’1,56% di oggi.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+149) di cui +71 a Milano città

(+149) di cui +71 a Brescia (+45)

(+45) Como (+57)

(+57) Monza e Brianza (+11)

(+11) Bergamo (+28)

(+28) Mantova (+37)

(+37) Pavia (+10)

(+10) Varese (+133)

(+133) Lecco (+4)

(+4) Cremona (+7)

(+7) Lodi (+2)

(+2) Sondrio (+4)

