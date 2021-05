Coronavirus, in Lombardia nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. I morti sono 41 (ieri 15)

Il bollettino del 27 maggio

Aumentano i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia, mentre migliora il bilancio dei ricoverati gravi. I positivi rilevati oggi sono 739 su 44.390 nuovi tamponi, contro i 666 di ieri, 26 maggio, individuati su un totale di 42.222 test. Peggiora il bilancio dei decessi quotidiani, che sale a 41 dopo i 15 segnalati ieri. Negli ospedali si registrano 0 nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri +1), per un totale di 260 pazienti in rianimazione (-13 rispetto a ieri) e 1.299 nei reparti ordinari (ieri 1.369). Il tasso di positività sale all’1,66% (ieri era all’1,58%).

ANSA/MATTEO CORNER

