Coronavirus, in Lombardia 7 morti in 24 ore (ieri 9). Salgono gli ingressi in terapia intensiva: 13 (ieri 3)

Il bollettino del 24 maggio

Torna a salire il numero di ingressi giornalieri per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia: oggi sono 13 contro i 3 registrati dal bollettino regionale di ieri. Il totale dei ricoverati in area critica sono 284, numero invece in diminuzione rispetto ai 294 di ieri. Sul fronte dei ricoveri in area medica oggi si registrano 1.473 ospedalizzazioni (ieri 1.480). Con un totale di dimessi e di guariti che in regione arriva a quota 762.218. Il monitoraggio giornaliero segnala una flessione della curva anche per i nuovi casi positivi: oggi 249 contro i 711 di ieri. Sono 7 i decessi registrati nell’ultima giornata, in lieve calo rispetto ai 9 di ieri. Per un totale di decessi da inizio emergenza pari a 33.478. Il dato dei nuovi positivi si registra a fronte di 13.519 nuovi tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (ieri 32.977), con un numero complessivo di test elaborati dall’inizio del monitoraggio che arriva a quota 10.428.882. Scende il tasso di positività: dal 2,16% di ieri all’1,84% di oggi.

Leggi anche: