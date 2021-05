Coronavirus, in Lombardia 9 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 2,16% (ieri 1,75%)

Il bollettino del 23 maggio

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati +711 nuovi casi di Coronavirus (ieri 828). Le nuove diagnosi arrivano a fronte di 32.977 tamponi elaborati (ieri 47.376) e il tasso di positività passa dunque dall’1.75% al 2,16%. Il numero di persone attualmente positive al virus nella regione è pari a 35.621, mentre il numero totale di casi registrati nella regione da inizio pandemia sale a quota 831.087. Diminuisce il numero di decessi, dopo le 13 vittime registrate ieri: oggi i morti sono 9, per un totale di 33.471 decessi Covid sin dall’inizio dell’emergenza. La pressione ospedaliera nelle strutture lombarde è in flessione. Il numero di pazienti ricoverati con sintomatologia si attesta a quota 1.480 (ieri erano 1.566). Al contempo, a fronte di 3 nuovi ingressi giornalieri (ieri 10) in terapia intensiva, il numero di pazienti ricoverati in gravi condizioni si attesa a quota 294 (ieri erano 298). Il numero di persone guarite e/o dimesse raggiunge quota 761.995 sin da inizio pandemia.

