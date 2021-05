Coronavirus, in Lombardia 13 decessi in 24 ore. Salgono gli ingressi in terapia intensiva: 10 (ieri 3)

Il bollettino del 22 maggio

Sale lievemente il numero dei decessi per Coronavirus in Lombardia. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione oggi, 22 maggio, si registrano 13 morti: un dato in leggera crescita rispetto agli 11 segnalati dal monitoraggio di ieri. Per un totale di vittime registrate da inizio pandemia pari a 33.462. Sul fronte dei nuovi positivi la curva è in diminuzione: 828 nelle ultime 24 ore contro gli 847 casi attestati ieri, 1.003 due giorni fa. Il dato sui nuovi casi arriva a fronte di 47.376 nuovi tamponi effettuati (ieri 45.058), per un totale di 10.382.386 test eseguiti dall’inizio del monitoraggio. Aumenta la pressione sulle strutture ospedaliere: sono 10 i nuovi ingressi in terapia intensiva a fronte dei 3 di ieri, mentre il totale di persone ricoverate in area critica è pari a 298, in diminuzione rispetto ai 308 di ieri. Anche per i ricoveri ordinari la curva segnala una decrescita: oggi sono 1.566 i nuovi ospedalizzati contro i 1.662 di ieri. Il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a quota 761.498.

