Coronavirus, in Lombardia 11 decessi. Cala il tasso di positività: 1,9% (ieri 2,3%)

Cala anche il dato dei nuovi positivi. Il totale dei guariti in Regione sale a 759.878

Il bollettino del 21 maggio

REGIONE LOMBARDIA | Coronavirus, il bollettino di venerdì 21 maggio 2021

Sono 847 i nuovi casi di Coronavirus rilevati oggi,21 maggio, in Lombardia su un totale di 45.058 test effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri, il rapporto positivi-tamponi era stato di 1.003 su 44.109, mentre due giorni fa di 936 su 49.001. Diminuisce dunque il tasso di positività: oggi è attorno all’1,9%, ieri 2,3%. Le morti legate al Covid-19 sono state invece 11, in diminuzione rispetto a ieri, 20 maggio, quando se ne erano contate 22. Il totale delle vittime sale a 33.449. Negli ospedali ci sono attualmente 1.662 pazienti ricoverati non gravi (ieri 1.755) e 308 nei reparti di terapia intensiva (ieri 316), di cui 3entrati nelle ultime 24 ore (ieri 8). Il numero dei dimessi e dei guariti sale a 759.878.

#LNews



Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-93). A fronte di 45.058 tamponi effettuati, sono 847 i nuovi positivi (1,8%). I guariti/dimessi sono 998.



👉 https://t.co/KsiuhwUsFa pic.twitter.com/YgjdIJSeOD

— Regione Lombardia (@RegLombardia) May 21, 2021

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+241) di cui +102 a Milano città

(+241) di cui +102 a Brescia (+93)

(+93) Como (+56)

(+56) Monza e Brianza (+79)

(+79) Bergamo (+77)

(+77) Mantova (+32)

(+32) Pavia (+41)

(+41) Varese (+118)

(+118) Lecco (+25)

(+25) Cremona (+33)

(+33) Lodi (+14)

(+14) Sondrio (+17)

Foto in copertina: ANSA/ MATTEO CORNER

Leggi anche: