Monitoraggio Iss, scendono ancora indice Rt e incidenza dei casi. Tutte le regioni ancora a rischio basso

Da lunedì 31 maggio dovrebbero passare in zona bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna

L’indice Rt, a livello nazionale, scende ancora. Due settimane fa si attestava a 0.86. Poi, la scorsa settimana, è sceso a 0.78. E oggi, ancora una volta, si flette, attestandosi a 0,72. Decresce anche l’incidenza settimanale, il cui valore è pari a 47 casi ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 66 di sette giorni fa e ai 96 del monitoraggio del 14 maggio dell’Istituto Superiore di Sanità – Ministero della Salute sui dati relativi alla pandemia di Coronavirus in Italia. Tutte le regioni italiane dunque presentano un rischio basso, ossia con livelli di trasmissibilità compatibili con uno scenario di tipo uno.

Ricoveri ordinari e terapie intensive

Parallelamente continua a migliorare lo stato della pressione ospedaliera. In nessuna regione si registra il superamento della soglia d’allerta di occupazione dei posti letto nei reparti di terapia intensiva. Su base nazionale la percentuale è al 15%, ben distante dal valore critico fissato al 30%. Diminuisce altresì il numero dei pazienti ricoverati che nell’ultima settimana passano da 1.689 a 1.323. Scende ancora anche il tasso di occupazione delle aree di ricovero ordinario per Covid, che questa settimana si attesta al 14%, con una soglia d’allarme fissata al 40%. Anche in questo caso si riduce il numero di ospedalizzazioni, che passano da 11.539 della scorsa settimana a 8.577.

Da lunedì passano in zona bianca FVG, Molise e Sardegna

Stando ai dati settimanali, da lunedì 31 maggio dovrebbero passare in zona bianca tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna che da ormai tre settimane consecutive registrano un’incidenza inferiore ai 50 casi ogni 100 mila abitanti. Ma i dati continuano a migliorare anche altrove. Se il trend in discesa proseguirà, dal 7 giugno potrebbero passare in zona bianca anche Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria. Dalla settimana successiva, dal 14 giugno, il passaggio dalla zona gialla a quella bianca potrebbe toccare anche altre regioni, tra cui il Lazio, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, l’Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Trento. Dati permettendo.

