Francia, poliziotta accoltellata a Nantes: preso l’aggressore fuggito con la sua pistola

Si è conclusa con il fermo dell’aggressore la caccia all’uomo scattata nella tarda mattinata di oggi, 28 maggio, vicino a Nantes, nella parte occidentale della Francia. L’uomo, di cui non sono ancora note le generalità, ha ferito una poliziotta nei locali del commissariato di La Chapelle-sur-Erdre, per poi fuggire a piedi portato con sé la pistola dell’agente, di cui si era impossessato. Durante l’inseguimento si sarebbero sentiti anche «diversi colpi di arma da fuoco», secondo quanto riferito dall’emittente francese Bfm-Tv. La vittima dell’aggressione è stata ricoverata d’urgenza, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nell’operazione di ricerca dell’uomo sono stati dispiegati 240 gendarmi, tiratori scelti, unità cinofile e un elicottero. Su Twitter, poco dopo l’aggressione, la gendarmeria ha lanciato un appello ai residenti e evitare la zona e a rispettare scrupolosamente le indicazioni delle autorità.

